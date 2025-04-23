دولٌ أوروبية تطالب إسرائيل بـإنهاء الحظر على دخول المساعدات إلى غزة

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أربيل (كوردستان 24)- طالبت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا الأربعاء إسرائيل بـ"إنهاء" الحظر التي تفرضه على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، محذرة من "خطر المجاعة و(انتشار) أمراض وبائية والموت".

وقال وزراء خارجية الدول الثلاث في بيان مشترك "يجب أن ينتهي ذلك. ندعو إسرائيل إلى استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة فورا وبسرعة ودون عوائق، لتلبية حاجات جميع المدنيين".

وفي وقت تمنع إسرائيل منذ الثاني من آذار/مارس دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المدمر بعد 18 شهرا من الحرب، حذّرت الأمم المتحدة من وضع إنساني كارثي لسكان غزة الذين يبلغ عددهم حوالى 2,4 مليون نسمة.

وتتّهم إسرائيل حماس باستغلال المساعدات لمصلحتها، ما تنفيه الحركة من جهتها، وفقاً لفرانس برس.

والخميس، حذّر مسؤولون من 12 منظمة إنسانية دولية كبيرة من أن المجاعة "لم تعد خطرا داهما فحسب"، بل هي "على الأرجح قيد الانتشار بسرعة في كلّ أجزاء القطاع".

وقال الوزراء الثلاثة الأربعاء إن "القرار الإسرائيلي بمنع دخول المساعدات إلى غزة أمر غير مقبول".

وانتقدوا أيضا وزير الدفاع يسرائيل كاتس بسبب "تعليقاته الأخيرة التي تسيّس المساعدات الإنسانية" ووصفوا الخطط الإسرائيلية للبقاء في غزة بعد الحرب بأنها "غير مقبولة".

وتابعوا في البيان "لا يجوز بتاتا استخدام المساعدات الإنسانية كأداة سياسية، ولا يجوز تقليص مساحة الأراضي الفلسطينية أو إخضاعها لأي تغيير ديموغرافي".

وقال كاتس الأسبوع الماضي إن إسرائيل ستواصل منع دخول المساعدات إلى غزة، معتبرا ذلك "إحدى أدوات الضغط الرئيسية" على حماس.

وأعرب وزراء الخارجية أيضا عن "غضبهم إزاء الضربات الأخيرة التي نفّذتها القوات الإسرائيلية على عاملين في المجال الإنساني وبنى تحتية أساسية مرافق الرعاية الصحية" في غزة.

وقالوا "يجب على إسرائيل أن تبذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين والبنى التحتية والعاملين في المجال الإنساني".