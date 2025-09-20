افتتاح طريق شيخان – لالش يبعث الارتياح بين الأهالي والسائقين

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- افتتح رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم السبت في مراسيم خاصة، الطريق الرابط بين قضاء شيخان ومعبد لالش، في مشروع استراتيجي منح المنطقة بُعداً خدمياً وجمالياً، وأدخل البهجة إلى نفوس الأهالي والسائقين الذين وصفوه بـ"الإنجاز المنتظر".

يمتد الطريق وسط مناظر طبيعية خلابة، ليضفي على حركة المركبات شعوراً بالسكينة ويجعل التنقّل أكثر أماناً وسلاسة.

السائق بختيار كاميران قال في حديثه، "الطريق الجديد وفّر علينا الكثير من المعاناة. أصبح الوصول إلى لالش أسرع وأكثر أماناً".

أما المواطن خيري كوچر فأكد على رمزية المشروع، "لالش لها مكانة خاصة، فآلاف الزوار يقصدونها من الإقليم والعراق وخارجه. العام الماضي زار رئيس حكومة الإقليم المعبد، وقرّر إنشاء هذا الطريق الذي أُنجز في أقل من عام وفق معايير هندسية عالمية".

من جانبه، أوضح المواطن من شيخان كاميران شرفاني، "طول الطريق يتجاوز 8 كيلومترات، بعرض يقارب 25 متراً. جُهز بالعلامات المرورية والإشارات اللازمة، فيما بلغت كلفته أكثر من 26 مليار دينار بتمويل مباشر من حكومة الإقليم".

ويُنظر إلى المشروع على أنه خطوة مهمة في تعزيز البنية التحتية وتسهيل حركة الزوار نحو معبد لالش، الذي يُعد من أبرز المعالم الدينية والسياحية في كوردستان والعراق.



بطاقة المشروع

الطول: 8.2 كيلومتر

الكلفة: 28 مليار دينار

الفائدة: اختصار المسافة بين شيخان ولالش وتسهيل التنقّل

الجهة المنفذة: شركة نورث لايت بإشراف إدارة الطرق والجسور في دهوك

الأهمية: يعكس حرص الكابينة التاسعة على تطوير البنية التحتية في إقليم كوردستان