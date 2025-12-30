نتنياهو يعلن منح ترامب أعلى وسام مدني في إسرائيل

منذ 51 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- سيحصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أعلى وسام مدني في إسرائيل عام 2026، بعدما أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الاثنين أن بلاده ستكسر التقاليد بمنح هذا التقدير لمواطن غير إسرائيلي.

وخلال تحدثه للصحافة عقب لقاء مع ترامب في فلوريدا، قال نتانياهو إن هذه الخطوة تعكس "شعورا عارما" في إسرائيل تقديرا لدعم الرئيس الأميركي للبلاد.

وقال نتانياهو "لقد كسر الرئيس ترامب العديد من الأعراف (...) لذلك قررنا كسر العرف أيضا أو ابتكار عرف جديد، وهو منحه +جائزة إسرائيل+".

وفي تشرين الأول/أكتوبر، أشاد نتانياهو بترامب ووصفه بأنه "أعظم صديق لإسرائيل"، وذلك عقب قيام حركة حماس بالإفراج عن آخر 20 رهينة على قيد الحياة أسروا خلال هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسط فيه ترامب.

وأضاف نتانياهو "عليّ أن أقول إن (هذا التقدير) يعكس الشعور السائد لدى الإسرائيليين من مختلف الأطياف".

وتابع "إنهم يقدرون ما فعلتموه لمساعدة إسرائيل وللمساهمة في حربنا المشتركة ضد الإرهابيين وضد من يسعى لتدمير حضارتنا".

وعادة ما تكون "جائزة إسرائيل" مخصصة للمواطنين الإسرائيليين أو المقيمين في الدولة العبرية، مع وجود ثغرة واحدة تتمثل في فئة "المساهمة الخاصة للشعب اليهودي".

وكان الشخص الوحيد غير الإسرائيلي الذي حصل على هذا النوع من التكريم حتى الآن، قائد الأوركسترا الهندي زوبين ميهتا عام 1991.

من جهته، قال ترامب إن الجائزة "مفاجئة حقا ومحل تقدير كبير"، ملمحا إلى أنه قد يسافر إلى إسرائيل لحضور الاحتفال الذي يقام تقليديا عشية ذكرى استقلالها.

AFP