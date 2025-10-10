بلاغ رسمي يكشف تورط مستشارة عراقية بالسرقة في فندق أردني

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- وجّهت سفارة جمهورية العراق في عمّان إلى وزارة الخارجية العراقية كتابا بشأن شكوى مقدمة من فندق الفيرمونت ضد المستشارة زينب عكلة عبد، إثر حادثة وقعت أثناء مغادرتها الفندق.

وتشير الوثيقة إلى أن الحادث بدأ بانطلاق جهاز الإنذار بسبب حقيبتين تابعتين للمستشارة، ما تسبب بحدوث مشادة كلامية وفوضى داخل الفندق، تدخلت السفارة على إثرها لمعالجة الموقف.

وأوضحت السفارة أنه تم تسجيل فقدان عدد من المقتنيات من الغرفة، من بينها ست مناشف، ومنشفتان للحمام، وكوبان، وساعة، وجهاز تحكم عن بعد، إلى جانب مفقودات أخرى.