البرازيل تسحق كوريا الجنوبية بخماسية نظيفة في مباراة ودية

منذ 24 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- سجل الجناح البرازيلي لنادي تشلسي الانكليزي الموهبة الصاعدة الشاب إيستيفاو (18 عاما) هدفين وقاد منتخب بلاده لفوز ساحق على كوريا الجنوبية، المتأهلة لكأس العالم، بخماسية نظيفة في مباراة ودية اقيمت تحت الامطار في ملعب سيول الجمعة.

وخاض القائد هيونغ-مين سون مباراته الرقم 137 مع كوريا الجنوبية، محققا رقما قياسيا بقميص بلاده، في إطار الاستعدادات لنهائيات مونديال 2026 المقررة في أميركا الشمالية العام المقبل.

وحسم كلا المنتخبين الكوري والبرازيل تأهلهما لكأس العالم، حيث سيخوض سون مشاركته الرابعة في النهائيات.

وكان مهاجم توتنهام الإنكليزي السابق البالغ 33 عاما والذي انتقل الى الدوري الأميركي في آب/أغسطس، يتساوى مع مواطنيه ميونغ-بو هونغ، مدرب المنتخب الحالي، وبوم-كون شا بـ 136 مباراة.

وتقدم المنتخب البرازيلي الذي يشرف عليه الإيطالي كارلو أنشيلوتي عبر الشاب إيستيفاو من مسافة قريبة بعد تمريرة من برونو غيمارايش لاعب وسط نيوكاسل يونايتد، قبل أن يضيف رودريغو مهاجم ريال مدريد الاسباني الثاني اثر مجهود فردي رائع انهاه بتسديدة اخترقت الشباك قبل صافرة نهاية الشوط الاول (41).

ولعب الضيوف بتشكيلة قوية بقيادة ماتيوس كونيا لاعب مانشستر يونايتد، في خط الهجوم، وخلفه مباشرة الثلاثي الخطير إيستيفاو ورودريغو وزميله في ريال مدريد فينيسيوس جونيور.

ورفع المنتخب البرازيلي غلته بعد الاستراحة مباشرة، بعدما أضاف إيستيفاو ورودريغو هدفين آخرين في غضون ثلاث دقائق (47 و49)، قبل أن يختتم فينيسيوس المهرجان التهديفي في الدقيقة 77.

وتلعب البرازيل أمام اليابان في طوكيو الثلاثاء، بينما تستضيف كوريا الجنوبية المنتخب الباراغواياني.