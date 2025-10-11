ايران تعلن أنها "لا تثق" باحترام إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة

منذ 46 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت ايران الداعمة لحركة حماس، السبت أنها "لا تثق" باحترام اسرائيل، عدوها اللدود، لوقف إطلاق النار في غزة، في اليوم الثاني من هدنة مستمرة في القطاع الفلسطيني.

وقال وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي للتلفزيون الرسمي "ليس هناك أي ثقة بالنظام الصهيوني"، مذكرا بأنه "سبق أن حصل أكثر من وقف لإطلاق النار في الماضي، في أمكنة مختلفة، وخصوصا في لبنان"، ولكن اسرائيل "انتهكته".

واضاف "نحذر من حيل النظام الصهيوني وخياناته".

لكن عراقجي كرر السبت دعم إيران لوقف اطلاق النار في غزة.

وقال الوزير الايراني "لقد دعمنا دائما أي خطة او اجراء من شأنه وضع حد لهذه الجرائم بحق سكان غزة، وضع حد لهذه الإبادة".

ومنذ الثورة الاسلامية العام 1979، جعلت طهران من القضية الفلسطينية احد أركان سياستها الخارجية.

وخاضت ايران واسرائيل في حزيران/يونيو مواجهات عسكرية في إطار حرب استمرت اثني عشر يوما، واسفرت عن مقتل عسكريين ايرانيين كبار وعلماء على صلة بالبرنامج النووي الإيراني، فضلا عن مئات المدنيين.

AFP