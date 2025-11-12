غوتيريش يهنئ العراق على إجراء الانتخابات ويدعو إلى تشكيل حكومة تعكس إرادة وتطلعات الشعب

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- هنأ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم، الشعب العراقي على إجراء الانتخابات البرلمانية، مشدداً على "أهمية عملية تشكيل الحكومة في الوقت المناسب وبصورة سلمية مما يعكس إرادة الشعب العراقي وتحقيق تطلعاته في الاستقرار والتنمية".

وفي بيان صادر عن المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، رحب الأمين العام بإجراء الانتخابات "بطريقة هادئة ومنتظمة بصفة عامة"، وأثنى على جهود المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لضمان تحضير وإجراء فعال للعملية الانتخابية، معرباً عن ثقته بأن "الأطراف السياسية المعنية سوف تحتفظ بروح السلام واحترام العملية الانتخابية بانتظار إعلان النتائج".

وشدد الأمين العام على أهمية عملية تشكيل الحكومة في الوقت المناسب وبصورة سلمية، مؤكدًا ضرورة أن "تعكس الحكومة الجديدة إرادة الشعب العراقي وتحقق تطلعاته في الاستقرار والتنمية".

كما أكد الأمين العام مجدداً التزام الأمم المتحدة بدعم العراق في مسيرته نحو تعزيز مكاسبه الديمقراطية وتحقيق تطلعات كافة العراقيين لمستقبل يسوده السلم والرخاء.

ومع اقتراب موعد انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، أعرب الأمين العام عن تقديره للشراكة الطويلة الأمد للبعثة مع المؤسسات الانتخابية العراقية، مشيراً إلى اختتام أكثر من عقدين من المساعدة الانتخابية التي قدمتها البعثة.