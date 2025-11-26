تركيا تقترح "تواصلا مباشرا" بين أوكرانيا وروسيا في اسطنبول

منذ 47 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- اقترح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الثلاثاء "تسهيل تواصل مباشر" في إسطنبول بين روسيا وأوكرانيا للتوصل إلى وقف إطلاق نار "عادل ودائم".

وذكّر إردوغان الذي شارك في مؤتمر عبر الفيديو مع قادة 35 دولة داعمة لأوكرانيا، بأنه على تواصل مع الطرفين، الأوكراني والروسي، وفق بيان نشره المكتب الإعلامي للرئاسة على منصة إكس.

وجاء في البيان "خلال هذا الاجتماع، صرّح رئيسنا بأن تركيا ستواصل جهودها الدبلوماسية لتسهيل تواصل مباشر بين الطرفين من أجل التوصل في أقرب وقت ممكن إلى سلام عادل ودائم".

وتابع البيان "يمكن أن تُعقد مفاوضات مباشرة بين الطرفين في إسطنبول. إن تركيا على تواصل مع الطرفين الأوكراني والروسي لهذا الغرض".

وفقا لإردوغان "يمكن لوقف لإطلاق النار يشمل البنى التحتية للطاقة والموانئ أن يشكّل ترتيبا من شأنه تهيئة الظروف المناسبة للتفاوض على اتفاق سلام شامل بين الطرفين".

واستقبل إردوغان في الأسبوع الماضي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في أنقرة، وأجرى الإثنين محادثة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وتركيا عضو في حلف شمال الأطلسي، لكنها لا تطبّق العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، وهي أبقت قنوات التواصل مفتوحة مع موسكو، وكذلك مع كييف، إذ تزودها بالطائرات المسيّرة القتالية، منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

AFP