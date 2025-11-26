طالباني: قامت حكومة كوردستان بعملٍ جيد في تطوير القطاع الزراعي

منذ 53 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزير الزراعة في إقليم كوردستان، بيكرد طالباني، إن التشكيلة التاسعة لحكومة الإقليم "قامت بعملٍ جيد جداً في مجالات الزراعة والسياحة والاستثمار".

جاء ذلك خلال لقاءٍ مع المستثمرين ورجال الأعمال من إيران وإقليم كوردستان في أربيل، الثلاثاء، أشارت خلاله إلى وجود فرصة جيدة جداً أمام السياح والمستثمرين الإيرانيين ودول أخرى بالمنطقة.

وقالت طالباني إن التشكيلة التاسعة "ركّزت على تحسين مستوى الاستثمار، لا سيما في قطاع الصناعات الزراعية، وفي مجال الاستثمار، حظي الإقليم بقانون أتاح فرصًا عديدة للمستثمرين للاستثمار في كوردستان".

مشيرةً إلى أن سياسة حكومة كوردستان في مختلف القطاعات، تهدف إلى تعزيز مستوى الاستثمار في الإقليم.

وكان قنصل إيران لدى أربيل، فرامرز أسدي، أكد أن العلاقات السياسية والدبلوماسية بين إقليم كوردستان وإيران وصلت إلى أعلى مستوى.

مشيراً خلال اجتماع حضره ممثلو الغرف التجارية والمستثمرون من الجانبين، إلى أن الزيارات الرسمية رفيعة المستوى، مثل زيارة رئيس الإقليم إلى طهران وزيارة رئيس جمهورية إيران إلى أربيل، هي أفضل دليل على تأكيد هذه الحقيقة.

وفي السياق، دعا القنصل العام الإيراني تجار ومصدري بلاده إلى الاستفادة من هذه البيئة الملائمة وتوسيع نشاطاتهم في إقليم كوردستان، "لأن مسؤولي حكومة الإقليم أكدوا أنهم سيقدمون كافة أنواع المساعدة والتسهيلات".

وقال القنصل الإيراني إن الأرضية مواتية لتعزيز حجم التجارة والمشاريع المشتركة، ويمكن للجانبين تطوير علاقاتهما الاقتصادية بفضل الثقة السياسية التي تم بناؤها.