بتوجيه من الرئيس بارزاني.. وصول 102 شاحنة محملة بالمساعدات إلى روجآفا

منذ 10 دقائق

أربيل (كوردستان24)- أعلنت مؤسسة بارزاني الخيرية عن إيصال قافلة مساعدات ضخمة تضم 102 شاحنة إلى منطقة غرب كوردستان (روجآفا)، وذلك في إطار حملة إغاثية واسعة لدعم الأهالي هناك.

وصرح كارزان نوري، عضو الهيئة الإدارية لمؤسسة بارزاني الخيرية، في تصريح لشبكة (كوردستان 24)، أن الحملة انطلقت بتوجيه مباشر من الرئيس مسعود بارزاني، وبإشراف من مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كوردستان، لمساعدة الأشقاء في روجآفا.

وحول تفاصيل المساعدات، أوضح نوري أن القافلة الأولى تألفت من 67 شاحنة، رافقها أكثر من 160 موظفاً، وحملت على متنها 710 أطنان من المواد الغذائية والمستلزمات الضرورية.

وأضاف نوري: "بلغ إجمالي المساعدات التي وصلت منذ يوم أمس وحتى اليوم 102 شاحنة، محملة بأكثر من 850 طناً من المواد الغذائية والمواد غير الغذائية". وأشار إلى أن هذه القوافل تم تجهيزها من قبل المؤسسة وبدعم سخي من رجال الأعمال، الخيرين، وشركاء المؤسسة في إقليم كوردستان.

وعلى الصعيد الطبي، أكد نوري وصول فريق طبي متخصص إلى المنطقة، حيث باشر مهامه على الفور وقام خلال اليومين الماضيين بإجراء الفحوصات وتقديم العلاج اللازم لـ 685 شخصاً من المحتاجين للرعاية الطبية.

تأتي هذه الحملة المستمرة كجزء من الواجب الإنساني والقومي الذي تتبناه مؤسسة بارزاني الخيرية للوقوف إلى جانب أهالي غرب كوردستان ومساندتهم في الأوقات العصيبة والظروف القاسية التي يمرون بها.