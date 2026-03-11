الاتحاد الأوروبي يُعلن أن الحرب تُكبّد أوروبا مليارات الدولارات من ارتفاع أسعار الطاقة.

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن الحرب مع إيران كلّفت مواطني دول الاتحاد السبع والعشرين نحو 3 مليارات يورو (3.5 مليار دولار) من واردات الطاقة، وحذّرت من ضرورة مقاومة أوروبا لإغراء شراء النفط والغاز الروسي مجدداً.

وقالت: "ارتفعت أسعار الغاز بنسبة 50%، وأسعار النفط بنسبة 27%. وإذا ما ترجمنا ذلك إلى اليورو، فإن أيام الحرب العشرة كلّفت دافعي الضرائب الأوروبيين 3 مليارات يورو إضافية من واردات الوقود الأحفوري".

وأضافت فون دير لاين، مخاطبةً أعضاء البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ بفرنسا: "هذا هو ثمن اعتمادنا"، مشيرةً إلى أن أسعار الطاقة المتجددة والطاقة النووية الأوروبية ظلت ثابتة.

ورفضت فون دير لاين دعوات الاتحاد الأوروبي للعودة إلى شراء الطاقة الروسية، التي توقف الاتحاد عن شرائها منذ أن أمر الرئيس فلاديمير بوتين بإرسال القوات الروسية إلى أوكرانيا عام 2022.



المصدر: AP