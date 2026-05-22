السعودية: وصول أكثر من 1.5 مليون حاج عبر مختلف المعابر الحدودية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة (22 أيار 2026)، عن وصول أكثر من مليون و500 ألف حاج من مختلف دول العالم إلى الأراضي المقدسة، تأهباً لأداء مناسك فريضة الحج لعام 1447 هـ.

وأوضح المدير العام للجوازات السعودية، سليمان بن عبد العزيز، في تصريح صحفي، أن خطة استقبال ضيوف الرحمن تسير بمرونة عالية عبر كافة المنافذ السيادية للمملكة.

مبيناً أن لغة الأرقام الرسمية تسجل حتى اليوم توافد أكثر من 1.5 مليون حاج.

واستعرض بن عبد العزيز التفاصيل الإحصائية لحركة الدخول، مشيراً إلى أن النقل الجوي استقطب الكتلة الأكبر من الحجيج بنحو مليون و400 ألف حاج وفدوا عبر المطارات الدولية.

فيما استقبلت المنافذ البرية قرابة 45 ألف حاج، إلى جانب تسجيل نحو 6 آلاف حاج عبر الموانئ والمنافذ البحرية للمملكة.

وكان المسؤول الإعلامي لبعثة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في إقليم كوردستان، روجگار جعفر، قد أكد في تصريحٍ سابق لـ كوردستان 24، اكتمال وصول حجاج الإقليم إلى الديار المقدسة بسلام.

وبين جعفر أن إجمالي عدد الحجاج الوافدين من إقليم كوردستان بلغ 5 آلاف و120 حاجاً وحاجة، يتوزعون هيكلياً بين ألفين و752 من الرجال، وألفين و368 من النساء.

مؤكداً أن جميع أعضاء البعثة والحجاج استقروا بسلام في مقار إقامتهم بمدينة مكة المكرمة ويتمتعون بوضع صحي مستقر.