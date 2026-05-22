التعليم العالي بإقليم كوردستان تصدر قراراً يخصُّ الطلبة الدارسين في الخارج

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة إقليم كوردستان، عن إصدار قرار جديد يصب في مصلحة الطلبة الكوردستانيين الذين يتابعون دراستهم خارج البلاد، يتيح لهم العودة إلى أرض الوطن لقضاء عطلة عيد الأضحى رفقة عائلاتهم.

ووفقاً لبيان رسمي صادر عن الوزارة، فإن هذا القرار جاء مراعاةً للظروف الاجتماعية والإنسانية للطلبة المغتربين، وتزامناً مع قرب حلول العيد؛ حيث تقرر منحهم إجازة رسمية للعودة، مع احتساب فترة تواجدهم داخل الإقليم ضمن مدة الإقامة القانونية المفروضة عليهم في الخارج لإتمام دراستهم، دون أن يؤثر ذلك سلباً على سجلاتهم الأكاديمية.

وأوضحت الوزارة أن المدة المحددة للطلبة للبقاء في مدن إقليم كوردستان تمتد لـ 15 يوماً، وتبدأ من تاريخ 21 أيار/مايو 2026 وتستمر حتى 4 حزيران/يونيو 2026.