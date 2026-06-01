دونالد ترامب: إيران تتطلع بشدة للتوصل إلى اتفاق

أربيل (كوردستان24)- أعلن الرئيس الأمريكي في رسالة له، أن إيران تتوق وتتطلع بشدة للتوصل إلى اتفاق، مضيفاً أن الأمور ستنتهي في نهاية المطاف بصورة إيجابية لصالح الولايات المتحدة وحلفائها.

واليوم الاثنين 1 حزيران/يونيو 2026، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به "تروث سوشيال"، إن لإيران رغبة حقيقية وجادة في التوصل إلى اتفاق، مشيراً إلى أن النهاية ستصب في مصلحة بلاده وحلفائها.

ووجه الرئيس الأمريكي انتقادات حادة لخصومه ومنافسيه السياسيين قائلاً: "ألا يدرك الديمقراطيون الأغبياء، وبعض الجمهوريين الذين يبدو أنهم لا يتمتعون بالوطنية، أن تصريحاتهم السلبية المستمرة وتسرعهم غير المسبوق يجعل من الصعب جداً عليّ أداء مهامي والتفاوض بالشكل الصحيح؟ في وقت يدلي فيه هؤلاء بتعليقات وتسرعات سلبية مستمرة؛ فتارة يطالبون بالتحرك الأسرع، وتارة بالتمهل، وتارة يدعون لخوض الحرب، وتارة أخرى يطالبون بعدم دخولها".

واختتم ترامب رسالته بدعوة الجميع إلى الهدوء والتروي قائلاً: "اجلسوا فقط وتحلوا بالصبر، ففي النهاية سيتم تسوية وحل كل شيء بشكل جيد كما هو الحال دائماً!".