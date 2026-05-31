غراهام يدعم اتفاقاً مع إيران بشروط ترامب ويرفض ربطه بتقييد العمليات الإسرائيلية ضد "حزب الله"

أربيل (كوردستان 24) أعلن السيناتور الجمهوري البارز، ليندسي غراهام، عن دعمه لإبرام اتفاق مع إيران شرط تلبيته لمطالب الرئيس دونالد ترامب، مؤكداً في الوقت ذاته على ضرورة منح إسرائيل الحرية الكاملة لتحييد التهديدات التي تواجهها من "حزب الله" وحركة حماس.

شروط الاتفاق مع إيران

وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي، أشار غراهام إلى محادثة جرت مؤخراً مع الرئيس ترامب، أكد خلالها دعمه لاتفاق يتضمن مطالب واضحة، أبرزها:

- إعادة فتح مضيق هرمز بشكل دائم.

- البدء بمفاوضات تنهي "إلى الأبد" الطموحات النووية الإيرانية.

- وقف دعم طهران للإرهاب.



وأعرب غراهام عن ثقته في أن ترامب "لن يوافق في نهاية المطاف على أي اتفاق سيئ مع إيران".

رفض وقف إطلاق النار في لبنان



وعلى صعيد آخر، شدد السيناتور الأمريكي على ضرورة السماح لإسرائيل بتحييد المخاطر المنطلقة من لبنان، واصفاً مطالبة إسرائيل بقبول وقف إطلاق النار مع "حزب الله" بأنه "أمر غير مقبول".

وقال غراهام: "هناك أجزاء من إسرائيل أصبحت غير قابلة للسكن بسبب قصف حزب الله بالصواريخ"، معتبراً أن أي وقف لإطلاق النار سيسمح للحزب بـ"إعادة التسلح ليصبح أكثر قوة"، خاصة في ظل رغبته المعلنة في تدمير إسرائيل.

لا ربط بين الملفات



وحذر غراهام من أي محاولة لربط الاتفاق مع إيران بتقييد قدرة إسرائيل على الرد على ما وصفه بـ"العدوان المتواصل" لحزب الله في لبنان. أما فيما يخص حركة حماس، فقد دعا غراهام إلى منح إسرائيل الفرصة لـ"القضاء عليهم"، متسائلاً عن الجدوى من إعطائهم المزيد من الوقت لنزع سلاحهم.

وختم غراهام بالتأكيد على أن أي اتفاق مع إيران يحد من قدرة إسرائيل على مواجهة حماس وحزب الله سيكون "قراراً غير حكيم".