غارات إسرائيلية وانفجارات تهز طهران ومدناً إيرانية

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اربيل (كوردستان24) - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، فجر اليوم، بأن سلاح الجو الإسرائيلي شن هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف مواقع عسكرية تابعة للنظام الإيراني في غرب ووسط إيران.

في المقابل، ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن دوي انفجارين قويين على الأقل سُمع في العاصمة طهران، بينما أفاد التلفزيون الإيراني بوقوع عدة انفجارات في طهران وتبريز وأصفهان، دون صدور حصيلة رسمية للخسائر حتى الآن.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر العسكري بين الجانبين وتبادل الضربات خلال الساعات الأخيرة.