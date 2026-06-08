سلطة الطيران المدني تعلن إعادة فتح الأجواء العراقية واستئناف الرحلات الجوية

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الاثنين، عن إعادة فتح الأجواء العراقية أمام حركة الملاحة الجوية واستئناف الرحلات في جميع مطارات البلاد.

وذكرت السلطة في بيان رسمي، أن الأجواء العراقية باتت مفتوحة الآن أمام جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة، مؤكدة أن حركة الطيران عادت إلى طبيعتها وفقاً للإجراءات المتبعة.

وأوضح البيان أن السلطة مستمرة في مراقبة تطورات الأوضاع وتقييم الموقف الأمني بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشددة على التزامها الكامل بضمان أعلى مستويات السلامة والأمن للمجال الجوي العراقي.

كما أشارت سلطة الطيران إلى أنها ستوافي شركات الطيران والمسافرين بأي مستجدات أو تغييرات تطرأ عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

يأتي قرار إعادة الافتتاح بعد إغلاق مؤقت للأجواء العراقية ودول أخرى في المنطقة ليلة أمس، وذلك على خلفية الهجمات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت إسرائيل.