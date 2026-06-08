ترامب من نيويورك: إيران مستعدة للتخلي عن طموحاتها النووية مقابل اتفاق "رائع"

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أربيل (كوردستان 24)- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء 9 حزیران/یونیو 2026، أن ملامح الاتفاق النهائي مع إيران قد تتضح خلال أيام قليلة، مؤكداً أن المفاوضات وصلت إلى مراحلها النهائية.

وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين من مطار جون كينيدي في نيويورك، شدد ترامب على أن طهران "لن تحصل أبداً على سلاح نووي"، مشيراً إلى أن الجانب الإيراني أبدى استعداداً كبيراً للتنازل نتيجة المعاناة الاقتصادية التي يعيشها.

وأوضح ترامب أن الحصار الاقتصادي أثبت فاعلية أكبر من الخيار العسكري، واصفاً الاتفاق النووي السابق بأنه كان "فشلاً ذريعاً".

كما كشف عن إجراء حوار "جيد جداً" مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معتبراً أن جولة القصف المتبادل الأخيرة بين إسرائيل وإيران قد انتهت وطويت صفحتها.

وفي سياق متصل، ألمح ترامب إلى إمكانية إعلان "انتصار كامل" في غضون أسبوعين، متوقعاً أن يؤدي هذا الاتفاق إلى انخفاض حاد في أسعار النفط العالمية.

وتأتي هذه التطورات تزامناً مع وساطة باكستانية نشطة، حيث أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن الهدف النهائي لمفاوضات السلام بات "على وشك التحقق".