تحطم مروحية أمريكية قرب مضيق هرمز وإنقاذ طاقمها

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أفادت مصادر مطلعة لصحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم الثلاثاء 9 حزیران/یونیو 2026، بأن مروحية هجومية أميركية من طراز AH‑64 Apache تحطمت، امس الاثنين، قرب مضيق هرمز، وتمكّن فريق الإنقاذ من انتشال طاقمها بسلام.

وقالت الصحيفة إنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الطائرة قد أسقطت بنيران إيرانية أم تعرضت لعطل فني أم واجهت مشكلة أخرى.

ولم تتضح بعد أسباب سقوط المروحية أو الملابسات المحيطة بالحادث، وفق ما نقلته الصحيفة.

علماً أن القوات الأميركية تستخدم مروحيات أباتشي، إلى جانب طائرات مسيرة من طراز MQ-9 Reaper، ومقاتلات F/A-18 وF-35، ضمن جهود مكثفة تقودها القيادة المركزية لمواجهة ما تصفه بإغلاق إيران الفعلي لمضيق هرمز أمام معظم حركة الملاحة التجارية.

وكانت إيران قد أسقطت نحو 30 طائرة مسيرة من طراز "ريبر"، في حين خسر الجيش الأميركي عدداً محدوداً من الطائرات المقاتلة بنيران معادية أو صديقة منذ اندلاع الحرب في 28 شباط/فبراير المنصرم.

إلا أن هذه الحادثة تمثل أول خسارة لمروحية أباتشي في هذا النزاع.





