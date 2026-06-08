الإطار التنسيقي يدعم رؤية رئيس الوزراء لمعالجة الأزمة الاقتصادية ويحث على إكمال الكابينة الوزارية

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أربيل (كوردستان 24)- عقد الإطار التنسيقي، اجتماعه الدوري في مكتب السيد عمار الحكيم، بحضور رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، لمناقشة مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد.

وشهد الاجتماع استعراضاً شاملاً للملف الإقتصادي، حيث قدّم رئيس الوزراء رؤية حكومية متكاملة تضمنت حلولاً جذرية لمواجهة الأزمات الراهنة. وأعرب قادة الإطار التنسيقي عن دعمهم الكامل للمقترحات الحكومية، لاسيما المتعلقة منها بمعالجة ملف الكهرباء، وتفعيل قوانين العمل والضمان الاجتماعي الهادفة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الدورة الاقتصادية.

وعلى الصعيد السياسي، أعلن المجتمعون عزمهم إعداد "ورقة وطنية" موحدة تمثل وجهة نظر الإطار التنسيقي، لطرحها للنقاش ضمن "ائتلاف إدارة الدولة" بهدف الوصول إلى تفاهمات مشتركة حول الملفات الاستراتيجية.

وفي ختام الاجتماع، أكد الإطار التنسيقي على تكاتف جميع قواه السياسية لدعم الحكومة نيابياً وإعلامياً لضمان تنفيذ برنامجها الإصلاحي، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة الإسراع في حسم ما تبقى من حقائب في الكابينة الوزارية لضمان انسيابية العمل الحكومي.