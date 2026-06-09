سد حديثة في الانبار يمتص موجة المياه القادمة من سوريا لإنعاش بحيرة الحبانية

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الدوائر الحكومية والجهات الأمنية في محافظة الأنبار، أن سد حديثة كصمام أمان أمتص كميات المياه القادمة من سوريا وتحويل التحدي المائي إلى فرصة لتعزيز الخزين الاستراتيجي، ولا سيما لإنعاش بحيرة الحبانية بعد سنوات من الجفاف.

إجراءات احترازية تحت مظلة خلية الأزمة

وباشرت خلية الأزمة في الأنبار، برئاسة المحافظ وعضوية مديرية السدود وكافة الدوائر الخدمية والأمنية المعنية، اتخاذ التدابير الاحترازية لمواجهة أي طارئ ميداني قد يرافق تدفق المياه.

وفي تصريح خاص لقناة "كوردستان24"، قال رئيس اللجنة الأمنية في الأنبار، سعد غازي المحمدي: "باشرت خلية الأزمة أعمالها لمواجهة أي طارئ قد يخرج عن السيطرة. اليوم، يشهد الإقليم استنفاراً أمنياً وخدمياً واسعاً، لكن سد حديثة قادر على استقبال كافة الإطلاقات المائية؛ حيث يتميز بطاقة خزنية تصل إلى ثمانية مليارات وربع المليار متر مكعب. وتتدفق المياه حالياً نحو السد بمعدل مسيطر عليه يقدر بحدود 1200 متر مكعب في الثانية".

جهود تطوعية لحماية القطاع الزراعي

ومع توقع وصول الموجة المائية إلى المناطق الزراعية القريبة من حوض الفرات، ركزت الجهات المعنية والمنظمات المدنية جهودها على توعية الفلاحين وتوجيههم لاتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية ممتلكاتهم ومحاصيلهم الزراعية من الغرق.

وأوضح مدير مؤسسة "رصد" للتوعية، فؤاد البيلاوي، لـ"كوردستان24" طبيعة التحركات الميدانية قائلاً: "عقب المؤشرات المترقبة لوصول السيول من سوريا، بادرنا كفرق تطوعية وناشطين إلى وضع خطط استباقية. أقمنا ورشاً وندوات إرشادية للمزارعين لتعريفهم بآليات مواجهة السيول وتأمين محاصيلهم لتقليل الأضرار إلى الحد الأدنى، خصوصاً بعد أن غمرت المياه أجزاءً من الأراضي الزراعية".

من التحدي إلى الفرصة: إنعاش الحبانية

ويرى مراقبون ومسؤولون في المحافظة أن تدفق هذه السيول، رغم المخاوف الأولية، يحمل جانباً إيجابياً كبيراً؛ إذ يُتوقع أن تسهم الإطلاقات المائية الإضافية في رفع مناسيب بحيرة الحبانية وبحيرات الخزن الأخرى التي تضررت بشدة خلال مواسم الجفاف الماضية، مما يمنح القطاعين الزراعي والخدمي في الأنبار دفعة قوية لمواجهة تحديات الشح المائي في المستقبل.

بين التدابير الحكومية الاستباقية والجهود المجتمعية المساندة، تقف الأنبار أمام اختبار عملي لإدارة ملف المياه، وسط تطلعات بأن تسفر هذه الموجة عن تأمين احتياجات المحافظة المائية للمواسم المقبلة.



تقرير: محمد الدليمي - كوردستان24 (الأنبار)