تركيا توضّح حقيقة تسرب المياه من سقف نفق أوراسيا

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أربيل (كوردستان 24)- أكدت السلطات التركية أن المياه التي ظهرت متسربة من سقف نفق "أوراسيا" في إسطنبول لا علاقة لها بمياه مضيق البوسفور.

وأثارت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حالة من القلق بعد إظهارها تدفق كميات من المياه من سقف النفق البحري الذي يربط بين الشطرين الآسيوي والأوروبي لمدينة إسطنبول.

وأظهرت اللقطات المصورة تسرب المياه بالقرب من سيارة تعرضت لحادث داخل النفق، ما دفع البعض إلى التساؤل بشأن سلامة المنشأة واحتمال تسرب مياه البحر إليها، خاصة أن النفق يمتد أسفل مضيق البوسفور على عمق يزيد على 100 متر.

وفي بيان رسمي، أوضحت محافظة إسطنبول أن التسرب نتج عن تضرر أحد مكونات منظومة الإطفاء الثابتة داخل النفق إثر اصطدام سيارة بها.

مؤكدة أن المياه الظاهرة في المقاطع المصورة قادمة من شبكة الإطفاء وليست من البحر، وفق ما نقلته صحيفة العين.

وأضافت المحافظة أن فرق الصيانة باشرت أعمال الإصلاح فور وقوع الحادث، مشيرة إلى أن الأضرار الفنية الناتجة عنه جرى التعامل معها وفق الإجراءات المتبعة لضمان استمرار التشغيل الآمن للنفق.

وتسبب حادث التصادم في إغلاق نفق "أوراسيا" بصورة مؤقتة خلال يوم الاثنين، قبل إعادة فتحه أمام حركة المرور بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والفحص الفني.

ويُعد نفق "أوراسيا" أحد أبرز مشروعات البنية التحتية في تركيا، إذ يبلغ طوله نحو 14.6 كيلومتر، منها 5.4 كيلومتر تمتد أسفل البحر، ويضم مستويين منفصلين لحركة السير في الاتجاهين، ما يجعله من أهم الممرات المرورية التي تربط جانبي إسطنبول.