أردوغان: السلام سيعزز الجبهة الداخلية لتركيا

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أربيل (كوردستان24)- أكد الرئيس التركي، في تصريح جديد، على استمرارية عملية "السلام"، مشيراً إلى أن هذه العملية ليست مجرد اتباع لسياسة أمنية، بل تعبر عن رؤية استراتيجية عميقة للدولة من أجل "قرن تركيا" الجديد.

ففي اليوم الثلاثاء، 9 حزيران 2026، صرح رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، قائلاً: "إن الثقة بالنفس والقدرة على اتخاذ القرار المستقل التي تمتلكها بلادنا، هي السبب الرئيسي للخطوات الواثقة التي نتخذها من منطقة الخليج وصولاً إلى شمال أفريقيا وشرق البحر المتوسط".

وأضاف: "إن الشجاعة والقدرة على التخطيط التي نمتلكها، هي المحرك الرئيسي لعملية استئصال الإرهاب".

وبخصوص أهداف هذه العملية، قال أردوغان: "عندما تصل هذه العملية إلى نتائجها بنجاح وفقاً لأهدافنا، فإنها لن تكتفي بتعزيز جبهتنا الداخلية فحسب، بل ستجعل أمن تركيا أكثر رسوخاً وتفتح آفاقاً جديدة أمام شعبنا".

وفي ختام تصريحه، سلط الرئيس التركي الضوء على استراتيجية بلاده في مواجهة الإرهاب، قائلاً: "من خلال الاستراتيجية التي اتبعناها للقضاء على الإرهاب في منبعه، تمكنا من تحقيق انتصارات كبيرة وحاسمة في الداخل والخارج".