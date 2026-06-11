السفارة الأمريكية في بغداد: غادروا العراق فوراً

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اربيل (كوردستان24)- أصدرت سفارة الولايات المتحدة في بغداد، الأربعاء، تحذيراً أمنياً جديداً دعت فيه المواطنين الأمريكيين الموجودين في العراق إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، في ظل التطورات الإقليمية الأخيرة التي تشهدها المنطقة.

وأكدت السفارة في بيان أن المواطنين الأمريكيين في العراق مطالبون بمتابعة مصادر الأخبار المحلية بشكل مستمر، مشيرة إلى احتمال حدوث اضطرابات في حركة السفر أو إغلاقات مفاجئة للمجال الجوي دون إشعار مسبق.

وجددت السفارة الأمريكية التذكير بأن العراق ما يزال مصنفاً ضمن تحذير السفر الأمريكي من المستوى الرابع، وهو أعلى مستويات التحذير، والذي ينص على "عدم السفر" إلى البلاد.

وشددت السفارة على توصيتها للمواطنين الأمريكيين بعدم السفر إلى العراق لأي سبب كان، داعية الموجودين داخل الأراضي العراقية إلى مغادرتها فوراً.