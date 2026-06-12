غروسي يبحث مع وزير الخارجية العراقي ملف الأمن النووي في الخليج وجهود منع الانتشار

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أربيل (كوردستان 24)- أجرى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الجمعة 12 حزيران/يونيو 2026، اتصالاً هاتفياً موسعاً مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، بحثا خلاله ملفات الأمن النووي في منطقة الخليج، وآليات تعزيز الجهود المشتركة لمنع انتشار الأسلحة النووية في المنطقة.

وأوضح غروسي، في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن المباحثات ركزت على تقييم آخر التطورات الإقليمية ومراجعة التحديات الراهنة التي تواجه منظومة حظر الانتشار النووي.

وأعرب المدير العام للوكالة عن تقديره وشكره للوزير العراقي، مثمناً جاهزية بغداد والتزامها الثابت بالعمل المشترك والتنسيق الثنائي مع الوكالة الدولية لتحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية لحفظ الأمن والسلم الدوليين.

تأتي هذه التحركات الدبلوماسية المباشرة في توقيت حساس، تسعى فيه العاصمة العراقية بغداد إلى تكثيف أدوارها الدبلوماسية كلاعب محوري وموسّط فاعل لتقريب وجهات النظر ونزع فتيل الأزمات، تزامناً مع جهود التهدئة الشاملة التي تشهدها المنطقة.