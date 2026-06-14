زراعة أربيل: تسلم قمح مزارعي "ديبكة" و"كوير" في سايلو أربيل

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت المديرية العامة للزراعة في أربيل عن تغيير في موقع تسلم محصول القمح من مزارعي عدة مناطق، مطمئنة المزارعين بأن حقوقهم مصونة.

اليوم الأحد، 14 حزيران/يونيو 2026، صرح هيمن سيد مراد، المدير العام لزراعة أربيل، في تصريح خاص لموقع "كوردستان 24" قائلاً: "نحيط علماً جميع مزارعي منطقتي ديبكة وكوير، الذين كانوا يسلمون قمحهم سابقاً إلى سايلو مخمور، بأن عملية تسلم القمح في ذلك السايلو قد توقفت حالياً ولن يتم التسلم هناك."

وأشار مدير زراعة أربيل إلى الموقع البديل قائلاً: "من أجل ضمان استمرارية عملية تسويق محاصيلهم، سيتم الآن تسلم قمح هؤلاء المزارعين في سايلو أربيل، وستُتخذ هناك إجراءات التسويق الخاصة بهم."

وطمأن هيمن سيد مراد مزارعي المنطقة قائلاً: "عملية تسلم القمح ستتم وفقاً للكميات التي تم تسجيلها وتحديدها لهم مسبقاً، وبناءً على ذلك ستكون كامل حقوقهم محفوظة."



