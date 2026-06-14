تفاصيل المفاوضات "غير المباشرة" بين طهران وواشنطن.. وفد قطري في إيران وشروط حاسمة للاتفاق

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24) -كشف مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني عن مستجدات مسار المفاوضات غير المباشرة التي تجري بين طهران والولايات المتحدة، مشيراً إلى دور محوري تلعبه الدوحة في تقريب وجهات النظر عبر وفد يتواجد حالياً في العاصمة الإيرانية.

وساطة قطرية نشطة

وأفاد المصدر بأن فريقاً قطرياً يتواجد في طهران حالياً، حيث تقوم إيران عبره بنقل بنودها المقترحة وتفاصيل مطالبها الدقيقة إلى الجانب الأمريكي. وأكد المصدر أن العملية التفاوضية لا تزال مستمرة ولم تصل بعد إلى مراحلها النهائية.

شروط إيران وجدول "ترمب" الزمني

وفيما يخص الموقف الإيراني، شدد المصدر على أن طهران وضعت شرطاً أساسياً للمضي قدماً، وهو "الاستجابة الكاملة لكافة مطالبها"، موضحاً: "حتى وإن شهدت المفاوضات تقلبات أو تراجعاً في بعض مراحلها، فإن معيار النجاح بالنسبة لإيران هو تضمين كافة وجهات نظرها في المحصلة النهائية".

كما لفت المصدر إلى نقطة هامة تتعلق بالتوقيت، مؤكداً أنه "حتى في حال تمت الموافقة على جميع المطالب الإيرانية، فإنه لن يتم توقيع أي اتفاق خلال الجدول الزمني الذي أعلن عنه دونالد ترمب".

سياق التصريحات

يُذكر أن هذه المعلومات والتصريحات تم الإدلاء بها قبل ساعات قليلة من الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت، مما يضع هذه التحركات الدبلوماسية في سياق التطورات الميدانية المتسارعة في المنطقة.



المصدر: وسائل اعلام الایرانیة