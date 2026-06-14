قائد مقر "خاتم الأنبياء": القوات الإيرانية "أصابعها على الزناد"

منذ 43 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أصدر قائد مقر "خاتم الأنبياء" الإيراني بياناً عسكرياً حازماً، اليوم الأحد 14 حزیران/یونیو 2026، أكد فيه وصول القوات المسلحة الإيرانية إلى أقصى درجات الجاهزية القتالية، واصفاً إياها بأنها "أصابعها على الزناد" وجاهزة لاستهداف ما وصفه بـ"قلب العدو".

تأكيد على القوة العالمية

واعتبر القائد في بيانه الموجه إلى "الأمة الإيرانية" أن التطورات الدولية الأخيرة وما وصفها بـ"المقاومة" قد رسمت فصلاً جديداً في التحولات العالمية، وثبتت مكانة الجمهورية الإسلامية كـ"قدرة عالمية مؤثرة".

وشدد على أن القوات المسلحة، المستلهمة من فكر الخميني وخلفه، تعتبر العداء للاستكبار واسرائیل جزءاً لا يتجزأ من هويتها.

العمل تحت أوامر القيادة الجديدة

وفي نقطة لافتة، أكد البيان أن القدرات الرادعة الإيرانية، بما في ذلك القوة الصاروخية والبحرية والمسيرات والدفاع الجوي، قد تم تعزيزها وتطويرها وهي تعمل الآن تحت أوامر المرشد الأعلى "مجتبى خامنئي".

وأشار القائد إلى أن القوات المسلحة تنتظر "أصغر هفوة" من الطرف الآخر لتوجيه ما وصفه بـ"درس لا يُنسى".

تصفية حساب تاريخي

وتطرق البيان إلى المواجهات العسكرية التي حدثت خلال العام الماضي، ومنها ما سماها "حرب الـ 12 يوماً" و"حرب رمضان"، مشيراً إلى أن هذه الأحداث، رغم الخسائر الکبیرة، وفرت فرصة لما وصفه بـ"تصفية حساب تاريخي" مع من وصفهم بـ"المجرمين".

أهداف استراتيجية

واختتم قائد مقر "خاتم الأنبياء" بيانه بالتأكيد على أن الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في "تحرير القدس" والانتقام لمن وصفهم بالشهداء تظل على رأس أولويات القوات المسلحة، مشدداً على الجاهزية الكاملة للرد على أي عدوان بضربة تكون "نهاية للمعتدين".



المصدر: وکالة فارس الاخباریة