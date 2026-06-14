غوتيريش يدين بشدة الغارات الإسرائيلية على بيروت ويحذر من تبعاتها على الاقتصاد العالمي

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أربيل (كوردستان24)- أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بأشد العبارات الغارات الجوية التي شنتها إسرائيل اليوم على العاصمة اللبنانية بيروت، واصفاً إياها بالتصعيد الخطير الذي يأتي في وقت حساس للغاية.

وفي تصريح نشره عبر حسابه الرسمي، أعرب غوتيريش عن استنكاره لوقوع هذه الضربات رغم وجود اتفاق لوقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن هذا التصعيد يتزامن مع جهود دبلوماسية مكثفة وتوقعات بوصول الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق من شأنه أن يمهد الطريق لحل سلمي وشامل لهذا الصراع.

تحذير من كارثة اقتصادية

ولم يقتصر تحذير الأمين العام على الجانب الأمني فحسب، بل دق ناقوس الخطر بشأن التداعيات الدولية للنزاع، مؤكداً أن "هذا الصراع بات يترك آثاراً مدمرة على الاقتصاد العالمي"، مما يزيد من معاناة الشعوب خارج حدود المنطقة.

نداء لضبط النفس

ووجه غوتيريش نداءً عاجلاً إلى جميع الأطراف المعنية بضرورة ممارسة "أقصى درجات ضبط النفس" في هذه اللحظة المفصلية، مشدداً على ضرورة تغليب لغة الحوار. كما أعرب عن أمله الكبير في أن تتوج الجهود الجارية بين الولايات المتحدة وإيران بالنجاح، لضمان إنهاء العمليات العسكرية وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

تأتي تصريحات غوتيريش في وقت تتجه فيه الأنظار إلى العاصمة اللبنانية التي شهدت تصعيداً ميدانياً مفاجئاً، مما يهدد بانهيار التفاهمات الهشة التي تم التوصل إليها مؤخراً.