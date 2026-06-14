طهران تفجر مفاجأة دبلوماسية: غارات بيروت خرق لاتفاق "أبريل" مع واشنطن.. وتتوعد بالرد

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أربيل (كوردستان24)- في تطور دراماتيكي للأحداث، وصفت وزارة الخارجية الإيرانية الغارات الإسرائيلية التي استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية ظهر اليوم الأحد 14 حزیران/یونیو 2026، بأنها ليست مجرد اعتداء عسكري، بل "نقض فاحش" لتفاهمات دولية مباشرة بين طهران وواشنطن.

انهيار تفاهمات 8 نیسان

وجاء في بيان رسمي صدر عن الخارجية الإيرانية قبل قليل، أن الهجوم على منطقة سكنية في الضاحية يمثل خرقاً صريحاً لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 8 نيسان/أبريل 2026، بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. ويعد هذا التصريح أول تأكيد رسمي على وجود تفاهمات مباشرة كانت تهدف لضمان الاستقرار في المنطقة.

تحميل واشنطن المسؤولية المباشرة

البيان الإيراني لم يكتفِ بإدانة إسرائيل، بل وجه أصابع الاتهام مباشرة نحو البيت الأبيض، محملاً الإدارة الأمريكية "المسؤولية المباشرة" عن هجمات اسرائیل ونقضه المتكرر لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكدت طهران أن الولايات المتحدة ستتحمل مع إسرائيل كافة التبعات الخطيرة لهذا التصعيد الذي يهدد السلم والأمن الإقليميين.

التلويح بـ "الدفاع المشروع"

وفي لهجة وعيد واضحة، أكدت الخارجية الإيرانية عزمها على اتخاذ "كافة التدابير اللازمة" لممارسة حقها الذاتي في الدفاع المشروع رداً على أي اعتداء يستهدف لبنان أو إيران.

سياق متوتر

يأتي هذا البيان في وقت شهدت فيه المنطقة اليوم اضطراباً واسعاً، شمل إغلاق الأجواء في غرب إيران وإلغاء الرحلات الجوية، تزامناً مع تصريحات عسكرية إيرانية أكدت الجاهزية القصوى للقوة الصاروخية وسلاح المسيرات، مما يرفع من منسوب القلق الدولي من اندلاع مواجهة شاملة تنهي الجهود الدبلوماسية التي أشار إليها الأمين العام للأمم المتحدة في وقت سابق اليوم.





