تفعيل نظام الفاتورة الإلكترونية (e-Pswla) في خمس مناطق جديدة بإقليم كوردستان

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان عن تفعيل النظام الرقمي الجديد لإصدار الفواتير والجباية في خمس مناطق إضافية داخل الإقليم.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن هذه الخطوة تشمل أقسام مبيعات الطاقة في كل من (كرميان، ودربنديخان، ودوكان، وجمجمال، وسيد صادق)، ومن المتوقع أن يستفيد من هذا النظام الجديد نحو 280,000 مشترك.

وتندرج هذه الخطوة ضمن خطة الوزارة لتوحيد نظام مبيعات الطاقة في عموم إقليم كوردستان، حيث يهدف النظام الجديد إلى تسهيل معاملات المواطنين، لا سيما في عمليات إصدار الفواتير وتحصيل المبالغ، والتي ستتم عبر المنصة الرقمية "e-Pswla" بطرق تسعى الوزارة من خلالها إلى زيادة السرعة والشفافية.

ويأتي تطبيق النظام في هذه المناطق الخمس بعد تفعيله في عدد من المدن والإدارات المستقلة التي شملت (أربيل، والسليمانية، ودهوك، وزاخو، وحلبجة، ورابرين، وسوران، وكوية، وخبات)، حيث يمثل هذا النظام جزءاً من حزمة الإصلاحات الخاصة بـ "مشروع روناكي" .

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، قد أطلق "مشروع روناكي" في تشرين الثاني من عام 2024، بهدف توفير خدمة الكهرباء على مدار 24 ساعة للمنازل والقطاع التجاري في الإقليم بحلول نهاية عام 2026.

يُذكر أن هذا المشروع الاستراتيجي كان قد نال موافقة مجلس وزراء إقليم كوردستان بالإجماع في 14 أيار من العام الماضي، ويُعد من الخطوات الرئيسية الرامية لمعالجة ملف الكهرباء في الإقليم.