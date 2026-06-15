وزارة النفط العراقية: توصلنا لاتفاق "جيد جداً" مع إقليم كوردستان

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أربيل (كوردستان 24)- أعرب المتحدث باسم وزارة النفط الاتحادیة، سليم الركابي، عن تفاؤله حيال حل ملف نفط إقليم كوردستان، مؤكداً التوصل إلى اتفاق "جيد جداً" يمهد الطريق لاستئناف عمليات التصدير.

وقال الركابي في تصريح لـ "كوردستان 24": "نتيجة للمباحثات المكثفة بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم وممثلي الشركات النفطية، تم التوصل إلى اتفاق ثلاثي ناجح لإدارة ملف النفط".

وأوضح الركابي أن إنتاج العراق الحالي من النفط يبلغ نحو مليون و500 ألف برميل يومياً، يُخصص جزء منه للاستهلاك المحلي ومحطات إنتاج الطاقة الكهربائية، بينما يُصدر الجزء الآخر. وفيما يخص خطط زيادة الإنتاج، أشار إلى وجود مساعٍ للعودة إلى المستويات السابقة، مستدركاً أن ذلك "مرتبط بإعادة فتح مضيق هرمز"، حيث كان مستوى الإنتاج السابق يصل إلى نحو 5 ملايين برميل يومياً.

وبشأن التصدير عبر خط أنابيب ميناء جيهان التركي، ذكر المتحدث أن كميات النفط المصدرة غير ثابتة، إلا أن المعدل العام للتصدير من إقليم كوردستان يبلغ حالياً 150 ألف برميل يومياً.

وحول الاجتماعات مع الشركات النفطية وتقديم الضمانات الأمنية، كشف الركابي عن عقد اجتماع رفيع المستوى مع تلك الشركات، جرى خلاله استعراض كافة العوائق التي تحول دون عودتها للعمل في الإقليم.

وأضاف أن رئيس الوزراء، علي الزيدي، تعهد للشركات بمتابعة المشكلات وإيجاد الحلول اللازمة لها، داعياً إياها إلى استئناف أعمالها فوراً. وأشار المتحدث إلى أن الشركات طلبت، خلال الاجتماع، ضمانات أمنية وتوفير الحماية اللازمة كشرط أساسي للبدء بالإنتاج والتصدير مجدداً.

أما بشأن صرف مستحقات هذه الشركات، فأوضح الروكابي أن قانون الموازنة الاتحادية يضمن سداد كافة المستحقات، لكنها ستُصرف حالياً بصيغة "سلف" (دفعات مقدمة)، لحين انتهاء شركة استشارية من عملية تقييم وتحديد تكاليف الإنتاج والنقل، ليتم بعدها حسم الأمر نهائياً من قبل وزارة المالية الاتحادية.

