زلزال بقوة 6,7 درجات يضرب وسط إندونيسيا

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أربيل (كوردستان24)- ضرب زلزال بقوة كبيرة بلغت 6,7 درجات منطقة سولاويسي في وسط إندونيسيا الثلاثاء، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية، ولم تشر التقارير الأولية إلى ضحايا أو أضرار.

ووقع الزلزال على عمق محدود عند الساعة 10,27 صباحا بالتوقيت المحلي (03,27 ت غ)، في منطقة تقع جنوب شرق بالو في مقاطعة سولاويسي الوسطى.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء في إندونيسيا بأن سكان بالو وسيغي، شعروا بالزلزال بقوة، لكنها أوضحت أن لا خطر بأن تنجم عنه موجات مدّ بحري (تسونامي).

وكانت نورحيدر، وهي من سكان بالو وتحمل اسما واحدا فحسب ككثير من الإندونيسيين، تُعدّ الطعام في مطبخها عندما شعرت بالهزة.

وقالت المرأة البالغة 42 عاما لوكالة فرانس برس "فجأة، كان الأمر أشبه بصدمة، ثم بدا أن البيت كله يهتز. كان السقف كله يُصدر ضجيجا، وكأنه على وشك أن ينهار".

واضافت "أسرعتُ بالإخلاء مع جميع الأطفال، ورغم أننا أصبنا بالارتباك والحيرة للحظات، إلا أننا تمكّنا من الخروج".

وتشهد إندونيسيا، وهي أرخبيل شاسع في جنوب شرق آسيا، زلازل متكررة بسبب موقعها على "حلقة النار" في المحيط الهادئ.

ويمتد هذا القوس من النشاط الزلزالي الشديد، حيث تتصادم الصفائح التكتونية، من اليابان مرورا بجنوب شرق آسيا وعبر حوض المحيط الهادئ.

وفي عام 2018، أدى زلزال بقوة 7,5 درجات وتسونامي تَبِعه في بالو إلى مقتل أكثر من 2200 شخص.

AFP