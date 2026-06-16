الخطوط الجوية العراقية ضمن قائمة الحظر الأوروبية.. و4 شركات طيران عربية ممنوعة من التحليق

منذ 57 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أبقى الاتحاد الأوروبي الخطوط الجوية العراقية على قائمته الخاصة بسلامة الطيران، لتظل من بين شركات الطيران المحظورة من العمل داخل دول التكتل الأوروبي، بسبب ما وصفته السلطات الأوروبية بـ"القصور الخطير في معايير السلامة".

وبحسب التحديث الأخير للائحة الأوروبية لسلامة الطيران (ASL)، التي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من 9 حزيران الجاري، فإن الخطوط الجوية العراقية وشركة "فلاي بغداد" لا تزالان ضمن قائمة الناقلات الجوية الممنوعة من التحليق في الأجواء الأوروبية.

ويشمل الحظر الأوروبي أربع شركات طيران عربية بشكل مباشر، هي: الخطوط الجوية العراقية، إيران آسمان إيرلاينز، وإير إكسبرس الجزائرية، فيما تُمنع جميع شركات الطيران المعتمدة في كل من ليبيا والسودان وجيبوتي من تسيير رحلات إلى دول الاتحاد الأوروبي، بسبب مخاوف تتعلق بإجراءات الرقابة على السلامة الجوية.

وتضم القائمة الأوروبية المحدثة 154 شركة طيران محظورة من العمل داخل الاتحاد الأوروبي، من بينها 126 شركة من 16 دولة أُدرجت نتيجة أوجه قصور في أنظمة الإشراف والرقابة لدى سلطات الطيران المدني في تلك البلدان.

كما تشمل القائمة 22 شركة طيران روسية، إلى جانب شركات أخرى من زيمبابوي وفنزويلا، في حين تفرض أوروبا قيوداً تشغيلية على بعض شركات الطيران الإيرانية والكورية الشمالية، بحيث يُسمح لها بالتحليق فقط باستخدام أنواع محددة من الطائرات.

وتُحدّث المفوضية الأوروبية قائمة السلامة الجوية بشكل دوري استناداً إلى تقييمات فنية لمدى التزام شركات الطيران وهيئات الطيران المدني بالمعايير الدولية المعتمدة من منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO).

وفي المقابل، رفعت المفوضية الأوروبية جميع شركات الطيران المعتمدة في قرغيزستان من قائمة الحظر، بعد تسجيلها تقدماً في تطوير منظومة الرقابة على سلامة الطيران خلال السنوات الماضية.