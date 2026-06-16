وفد من حكومة إقليم كوردستان يزور بغداد

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أربيل (كوردستان 24)- أفاد مصدر مطلع لشبكة "كوردستان 24"، اليوم الثلاثاء 16 حزيران 2026، بأن وفداً فنياً من حكومة إقليم كوردستان سيتوجه غداً إلى بغداد لبحث آليات تنفيذ نظام "أسيكودا" (ASYCUDA) العالمي للأتمتة الجمركية.

ومن المقرر أن يجتمع الوفد يوم الخميس مع الفريق الفني للحكومة الاتحادية، حيث سيتم توقيع الاتفاق الأولي لتنفيذ هذا النظام في المنافذ الحدودية لإقليم كوردستان.

وأشار المصدر إلى أنه عقب توقيع الاتفاق، سيتولى المجلس الوزاري للاقتصاد في العراق مناقشته والمصادقة عليه بشكل رسمي.

وكان مجلس وزراء إقليم كوردستان قد عقد اجتماعاً يوم الأربعاء 10 حزيران 2026، برئاسة مسرور بارزاني رئيس مجلس الوزراء وحضور نائبه قوباد طالباني، ناقش خلاله ملف الإيرادات المحلية وتنفيذ نظام "أسيكودا".

وخلال الاجتماع، عرض وزير المالية والاقتصاد تقريراً حول الإيرادات خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، أشار فيه إلى انخفاض ملحوظ في الإيرادات بنسبة تجاوزت 70% بسبب الأوضاع الإقليمية والحروب وعدم حسم ملف نظام "أسيكودا" الجمركي.

وطالب مجلس الوزراء الحكومة الاتحادية بإعادة النظر في مبلغ الـ 120 مليار دينار المحدد كحصة للخزينة الاتحادية. وبشأن نظام "أسيكودا"، دعا المجلس الوزاري الاتحادي للاقتصاد إلى المصادقة في أقرب فرصة على "مذكرة التفاهم الأولية" التي وُقّعت في شهر نيسان الماضي، مؤكداً أن هذه الخطوة ستسهم في زيادة إيرادات المنافذ الحدودية وإنعاش الحركة التجارية، مما يصب في مصلحة العراق بأكمله.