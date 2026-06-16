الزيدي يوجّه بتعديل ساعات الدوام الرسمي ليوم غدٍ الأربعاء

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- وجّه رئيس الحكومة الاتحادية، علي الزيدي، اليوم الثلاثاء، بتعديل الدوام الرسمي ليوم غدٍ الأربعاء، ليصبح من الساعة العاشرة صباحاً لمتابعة مباراة المنتخب العراقي مع منتخب النروج.

وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان أنه "بناءً على توجيه رئيس مجلس الوزراء، علي الزيدي، تعلن الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن تعديل ساعات الدوام الرسمي ليوم غدٍ الأربعاء، الموافق 17 حزيران 2026، ليصبح من الساعة العاشرة صباحاً ."

وأضافت أن هذا الإجراء الاستثنائي جاء لإتاحة الفرصة الكاملة للموظفين والمواطنين كافة، لمتابعة ومؤازرة المنتخب العراقي في مباراته المرتقبة ضمن منافسات بطولة كأس العالم، ودعماً لمشوار أسود الرافدين في هذا الحدث الرياضي العالمي.