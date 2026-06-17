وفد فني من حكومة إقليم كوردستان يتوجه إلى بغداد اليوم

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أربيل (كوردستان 24)- يتوجه اليوم الاربعاء 17 حزیران/یونیو 2026، وفد فني من حكومة إقليم كوردستان إلى بغداد لمناقشة تنفيذ" (ASYCUDA)، حيث من المقرر أن يجتمع غداً مع الوفد الفني للحكومة الاتحادية للتوقيع على اتفاق أولي بشأن تطبيق هذا النظام في المنافذ الحدودية لإقليم كوردستان.

وبخصوص هذا الشأن، صرّح سامر قاسم، مدير الهيئة العامة للجمارك العراقية، لشبكة "كوردستان 24" قائلاً: "لدينا تنسيق كامل وتفاهم جيد مع إقليم كوردستان لتنفيذ نظام أسيكودا في المراكز الحدودية التابعة للإقليم".

وأضاف قاسم: "هناك حالياً أربعة مكاتب جمركية بين إقليم كوردستان ومحافظات الوسط والجنوب، وهذه الإجراءات مؤقتة لضمان العدالة بين التجار"، مؤكداً أنه بعد تنفيذ النظام الإلكتروني الجديد، سيتم رفع نقاط التفتيش (السيطرات الجمركية) وإغلاق جميع المنافذ غير الرسمية.

وأشار أيضاً إلى أن الهيئة لعبت دوراً رئيسياً في ملف مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من خلال ربط التحويلات المالية بالتصريح الجمركي المسبق وبالتنسيق الكامل مع البنك المركزي العراقي، مما ساهم في منع خروج العملة الصعبة دون دخول بضائع حقيقية مقابلها. كما أكد أنه في حال تطبيق النظام، سيتم إنجاز كافة المعاملات الجمركية خلال 24 ساعة فقط.