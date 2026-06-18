أربيل تطلق حملة واسعة لإزالة التجاوزات واستعادة المساحات العامة في المدينة

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أربيل (كوردستان24)- أعلن مدير هندسة الحدائق والمتنزهات في أربيل، ريبين أحمد، اليوم الخميس 18 حزيران 2026، عن بدء حملة ميدانية واسعة ومستمرة بالتنسيق مع لجان القائممقامية، لإزالة كافة التجاوزات والمخالفات في الأماكن العامة والأحياء السكنية.

وأكد أحمد، في تصريح خاص لـ "كوردستان 24"، أن الفرق الفنية بدأت بتنفيذ حملة شاملة في مختلف أرجاء العاصمة أربيل لرصد وإزالة التجاوزات غير القانونية، مشدداً على اتخاذ إجراءات فورية تجاه أي مخالفات تُضبط في المتنزهات والمرافق العامة.

وفيما يخص تجاوزات المنازل على الطرق العامة، أوضح مدير هندسة الحدائق: "من جانبنا كبلدية، لا نمانع قيام المواطنين بزيادة المساحات الخضراء والتشجير أمام منازلهم، لكننا نمنع قطعياً بناء الأكشاك، أو المرائب (الكراجات)، أو أي نوع من الأبنية على الطرق العامة". وأشار إلى أن أي حالة من هذا النوع سيتم التعامل معها وإزالتها فوراً باستخدام الآليات الثقيلة.

ورداً على سؤال حول حجم المخالفات، كشف ريبين أحمد عن وجود نحو 10 آلاف حالة تجاوز قديمة في مدينة أربيل، معتبراً أن معالجتها بالكامل في وقت واحد قد يسبب إرباكاً في المدينة. وأضاف: "لقد اتخذنا قراراً حاسماً بمنع حدوث أي تجاوزات جديدة، مع العمل على جدولة معالجة التجاوزات القائمة".

وبالنسبة للشكاوى حول استغلال أجزاء من المتنزهات العامة وتحويلها إلى مساحات خاصة، أكد ريبين أحمد: "لا يُسمح بإنشاء أي حديقة خاصة داخل حدود المتنزهات العامة نهائياً". ودعا المواطنين إلى التعاون وتزويد المديرية بمعلومات دقيقة حول أي تجاوزات من هذا القبيل لضمان المتابعة الميدانية وإزالتها على الفور.