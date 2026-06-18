القيادة المركزية الأمريكية تعلن رسمياً رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، اليوم، أن القوات الأمريكية رفعت الحصار عن كافة حركة المرور البحرية الداخلة والخارجة من الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس الأمريكي.

وأكدت القيادة المركزية في بيان رسمي أن القوات الأمريكية لم تعد تعيق عبور السفن من وإلى الموانئ الإيرانية في منطقتي الخليج وبحر عُمان، مشيرة إلى أن جميع عمليات فرض الحصار العسكري قد توقفت تماماً.

وأوضح البيان أن السفن الحربية الأمريكية ستظل متواجدة في المنطقة بشكل عام لمراقبة الأوضاع وضمان الالتزام الكامل بكافة جوانب الاتفاق المبرم، والتأكد من تنفيذه والتقيد ببنوده بشكل فعال.

تأتي هذه الخطوة كترجمة فعلية على الأرض لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها مؤخراً، وتهدف إلى خفض التصعيد العسكري وفتح آفاق الملاحة البحرية في المنطقة بعد فترة من التوتر الشديد.

Today, U.S. forces lifted the blockade on all maritime traffic entering and exiting Iranian ports and coastal areas, in accordance with the President's direction. American forces are not impeding the transit of vessels to or from Iranian ports on the Arabian Gulf and Gulf of… — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 18, 2026





