ترامب: الاتفاق مع إيران "انتصار" للولايات المتحدة

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أربيل (كوردستان24)-اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الیوم الخميس 18 حزیران 2026، أن التفاهم مع إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط يمثّل "انتصاراً" للولايات المتحدة.

وكتب ترامب في منشور على شبكته "تروث سوشال": "لن تدفع الولايات المتحدة 300 مليار دولار لإيران.. هذه أخبار زائفة! كل ما في الأمر بالنسبة إلى الولايات المتحدة هو النجاح، وانخفاض أسعار النفط، والانتصار. تفقدوا سوق الأسهم".

أميركا ملتزمة بالسلام

كذلك، قال في منشور آخر، إن الولايات المتحدة "تلتزم بالسلام"، داعياً جميع الأطراف في منطقة الشرق الأوسط إلى الحفاظ على التزامها بما يسمح بتقدم المفاوضات بشكل سلس.

وأضاف ترامب أن الأسواق تشهد انتعاشاً ملحوظاً مع تراجع أسعار النفط وارتفاع أسعار الأسهم.

وتوقع الرئيس الأميركي التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار على مختلف الجبهات، بما في ذلك لبنان وحزب الله وإسرائيل.

ووقع الرئيس الأميركي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان عن بُعد مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط التي بدأت في 28 شباط الماضي.

فيما أعلن نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، اليوم الخميس، أن فترة الـ60 يوماً من المفاوضات مع إيران بدأت رسمياً، مشيراً إلى أن واشنطن تتعامل مع الملف الإيراني وفق مقاربة مختلفة تماماً عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما.

وأضاف فانس للصحافيين خلال إحاطة في البيت الأبيض، أن إيران لن تملك صواريخ في إطار الاتفاق النهائي، مطالباً طهران بتنفيذ تعهدها بالتخلص من مخزون اليورانيوم.

وأكد فانس أنه في حال لم تغير إيران سلوكها، فإن الولايات المتحدة ستلجأ إلى "طرق أخرى"، مؤكداً أن بلاده "ستفوز في كل الحالات".

هذا واتفق الطرفان على الالتزام بـ"احترام سيادة كل منهما ووحدة أراضيه، والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للطرف الآخر".

ووفقا لنص الاتفاق، سيتم رفع الحصار البحري الأميركي المفروض على إيران بالكامل خلال 30 يوماً من توقيع الاتفاق الإطاري، مع فتح الجانب الإيراني لمضيق هرمز والسماح بمرور سفن الشحن دون رسوم لمدة 60 يوماً، على أن يصار لاحقاً إلى بحث ترتيبات مع دول المنطقة لإدارة هذا الممر الاستراتيجي.



