البيشمركة والجيش العراقي ينفذان عملية مشتركة

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة البيشمركة عن تنفيذ عملية عسكرية مشتركة مع الجيش العراقي في حدود قرى "كنديناوة" وسلسلة جبال "قره جوخ"، وذلك لوجود شكوك حول وجود أوكار ومخابئ لمسلحي داعش ومسلحين مجهولين في تلك المناطق.

، أعلنت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان اليوم الخميس، 18 حزيران 2026، أنه من أجل توفير المزيد من الأمن والاستقرار لمواطني المنطقة، نفذت قوات البيشمركة والجيش العراقي اليوم عملية مشتركة في حدود قرى "كنديناوة" وسلسلة جبال "قره جوخ".

وأشارت وزارة البيشمركة إلى أن الهدف من العملية كان إجراء عمليات بحث وتفتيش في المناطق التي يُشتبه بوجود أوكار ومخابئ لمسلحي داعش ومسلحين مجهولين فيها.

كما ذكر البيان أن اللواء 18 مشاة التابع لوزارة البيشمركة والفرقة 14 من الجيش العراقي شاركا في العملية، حيث تم تمشيط حدود منطقة "كنديناوة" وسلسلة جبال "قره جوخ".