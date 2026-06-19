فاجعة في طوزخورماتو.. غرق طفل بعمر 13 عاماً في مشروع مياه القضاء

منذ 15 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- لقي طفل يبلغ من العمر 13 عاماً مصرعه غرقاً، صباح اليوم الجمعة، في مشروع مياه قضاء طوزخورماتو، بعد توجهه للموقع بقصد السباحة.

وفي تفاصيل الحادثة، صرح ياسر عياد، عم الطفل الغريق، لـ "كوردستان 24"، اليوم الجمعة 19 حزيران 2026، بأن "ابن شقيقه ويدعى (يوسف وليد) البالغ من العمر 13 عاماً، غرق في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم أثناء قيامه برعي الأغنام والمواشي بالقرب من مشروع مياه طوزخورماتو".

وأضاف عياد أن يوسف، وهو من القومية العربية ويعمل راعياً للأغنام، تم انتشال جثته من قبل أحد المواطنين الكورد من سكان القضاء، ونُقلت الجثة لاحقاً إلى مستشفى طوزخورماتو العام.

ويُعد مشروع مياه طوزخورماتو من المواقع التي تشهد سنوياً حوادث غرق مأساوية خلال فصل الصيف، نتيجة لجوء الفتية والشباب إليه للسباحة هرباً من درجات الحرارة المرتفعة.

يأتي هذا الحادث في وقت جددت فيه مديرية الدفاع المدني في إقليم كوردستان تحذيراتها الصارمة للمواطنين مع اشتداد موجة الحر. وأكدت المديرية أن عدم الالتزام بالإرشادات يؤدي سنوياً إلى تسجيل عشرات حالات الغرق في أماكن غير مخصصة للسباحة.

وحذر الدفاع المدني من السباحة في المناطق التي توضع فيها لافتات "ممنوع السباحة"، مشيراً إلى أن قيعان الأنهار والمشاريع المائية غالباً ما تحتوي على "مصائد طبيعية" مثل الأوحال الكثيفة أو الدوامات المائية القاتلة التي قد يعجز حتى السباحون الماهرون عن النجاة منها.

كما شددت التعليمات على ضرورة اتخاذ تدابير السلامة، مثل ارتداء "سترات النجاة" والمراقبة اللصيقة للأطفال، داعيةً المواطنين إلى التعامل بمسؤولية لضمان عدم تحول أوقات استجمامهم إلى كوارث ومآتم.