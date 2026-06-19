آنو عبدوكا يطالب الزيدي بإنهاء سطوة المليشيات وحماية الوجود المسيحي

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أربيل (كوردستان24)- دعا آنو جوهر عبدوكا، وزير النقل والاتصالات في حكومة إقليم كوردستان والسكرتير العام للتحالف المسيحي، رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى اتخاذ خطوات حاسمة لإنقاذ المكون المسيحي من تغول المليشيات والمكاتب الاقتصادية الفاسدة، مشدداً على ضرورة تحقيق شراكة وطنية حقيقية تضمن حقوق الأصلاء في بلاد الرافدين.

جاء ذلك خلال مشاركته في أعمال الدورة الـ33 للجمعية العامة النيابية الدولية للأرثوذكسية المنعقدة في العاصمة الفنلندية هلسنكي، تحت شعار "المجتمعات والأقليات المسيحية في أوقات الأزمات"، وبحضور ممثلين عن 26 دولة وبرلمانات أوروبية وعربية وآسيوية.

وفي خطاب وجهه مباشرة إلى رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، أكد عبدوكا أن المسيحيين يتطلعون في عهد الحكومة الجديدة إلى "مرحلة من الاستقرار"، مطالباً بإنهاء تدخل الفصائل المسلحة والمكاتب الاقتصادية التي تسببت بـ "خنق" الوجود المسيحي، لا سيما في مناطق سهل نينوى والموصل.

وشدد عبدوكا في رسالته على ملف التمثيل السياسي، مطالباً بحصر التصويت في "كوتا المسيحيين" بأبناء المكون المسيحي حصراً، لضمان وصول ممثلين حقيقيين يعبرون عن إرادتهم الحرة بعيداً عن الأجندات الإقليمية أو التدخلات الخارجية. كما دعا الحكومة إلى الاستماع لمطالب "كتلة الإرادة المسيحية النيابية" باعتبارها الممثل للأكثرية المسيحية في البرلمان، وإشراكها بفعالية في التمثيل الوزاري والإداري.

واختتم عبدوكا كلمته بالتأكيد على أن مستقبل المسيحيين في العراق مرتبط طردياً ببناء "دولة المؤسسات وسيادة القانون"، وإنهاء مظاهر السلاح المنفلت، مؤكداً أن هذه المبادئ هي الضمانة الوحيدة لإعادة الثقة وترسيخ قيم المواطنة المتساوية التي تحمي جميع المكونات تحت مظلة الدستور.