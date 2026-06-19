مصدرٌ في حزب الله لـ كوردستان 24: واشنطن تروّج لاتفاق هدنةٍ غير موجود وسلاحنا خط أحمر

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أربيل (كوردستان 249- نفى مصدر مطلع ومقرب من مركز القرار في حزب الله اللبناني، التوصل إلى أي اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار مع إسرائيل، مؤكداً استمرار العمليات القتالية طالما واصلت تل أبيب هجماتها، وذلك في وقت تتضارب فيه الأنباء مع تقارير دولية وأمريكية تتحدث عن هدنة مرتقبة.

وأوضح المصدر في تصريحٍ لـ كوردستان 24، أن الأنباء الشائعة حول الهدنة هي "مزاعم أمريكية لا رصيد لها على أرض الواقع".

مشدداً على أن الحزب سيرد على أي خرق إسرائيلي، وأن وقف هجمات الحزب مشروط بوقف إسرائيل لعملياتها وانسحابها الكامل من الأراضي اللبنانية كافة.

وفيما يتعلق بالمساعي الإقليمية، أشار المصدر إلى أن حزب الله سيبدي التزاماً بأي تهدئة في حال تطبيق بنود الاتفاق "الإيراني - الأمريكي" بحذافيره.

معتبراً أن لبنان يمثل جزءاً رئيسياً من هذا التفاهم، شريطة غياب أي انتهاكات إسرائيلية.

وحول ملف السلاح الداخلي ومشروع الحكومة اللبنانية لحصر السلاح بيد الدولة، قطع المصدر الطريق أمام هذه المساعي قائلاً: "لن نسلم سلاحنا للدولة بأي شكل من الأشكال؛ كونه سلاحاً دفاعياً لحماية الأرض والشعب".

معتبراً أن "فشل الحكومة في مسار المفاوضات مع إسرائيل" يحول دون الإقدام على هذه الخطوة.

تأتي هذه التصريحات بالتزامن مع تقارير أوردها موقع "أكسيوس" الأمريكي تفيد بموافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تمديد وقف إطلاق النار في لبنان.

فيما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مصادرها توصل الطرفين إلى اتفاق تهدئة عقب جولة من المواجهات العنيفة والمكثفة على جانبي الحدود.