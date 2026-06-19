العبودي: رئيس الوزراء العراقي يحظى بإجماع سياسي وتفويض برلماني كامل لحصر السلاح

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أربيل (كوردستان 24)- أعلن المتحدث باسم الحكومة الاتحادية، حيدر العبودي، اليوم الجمعة، حصول رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي على دعم وإجماع سياسي ووطني واسع، مدعوماً بتفويض برلماني كامل، للمضي قدماً في إنفاذ سلطة القانون من خلال ملفي حصر السلاح بيد الدولة وتجفيف ممرات الفساد في مؤسسات البلاد.

وأوضح العبودي، في تصريحات صحفية، أن رؤية الحكومة للإصلاح المؤسسي الشامل ترتكز بالدرجة الأولى على ركيزتين أساسيتين هما: ضبط السلاح المنفلت، ومكافحة الفساد المالي والإداري.

مشيراً إلى أن البرلمان خوّل الحكومة بشكل كامل لتمكينها من تحقيق المصلحة العامة في ملفات متعددة.

وأضاف المتحدث باسم الحكومة، أن العراق يمر بمرحلة يتطلع فيها إلى بناء بيئة داخلية مستقرة ومناخ آمن وجاذب للاستثمارات الخارجية.

مؤكداً أن هذه التطلعات الاقتصادية والتنموية لا يمكن تحقيقها إلا عبر ترسيخ هيبة الدولة وإنفاذ سلطة القانون على الجميع.

على الصعيد الدبلوماسي، تطرق العبودي إلى ملف العلاقات الخارجية، مبيناً أن آلية التنسيق المشترك مع واشنطن مبنية على أسس واضحة وثابتة، وتتمحور حول المصالح المتبادلة في قطاعي الاقتصاد والأمن، بما يضمن صيانة سيادة العراق وتعزيز استقراره.