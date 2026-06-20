الركابي لـ كوردستان24: تصدير النفط العراقي سيعود لطبيعته فور استقرار مضيق هرمز

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة النفط العراقية، أنها تتابع بشكلٍ مستمر حركة الناقلات البحرية في مضيق هرمز.

مؤكدةً جاهزيتها لإعادة عمليات تصدير النفط إلى مستوياتها الطبيعية فور الاستقرار الكامل للملاحة البحرية في المنطقة.

وفي تصريحٍ خاص أدلى به لـ كوردستان 24، أوضح المتحدث باسم الوزارة، سليم الركابي، أن الملاكات الفنية والإدارية تعمل حالياً على استكمال كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للمباشرة بشحن ناقلات النفط العراقية.

وحول طبيعة العمل الحالية في المنشآت النفطية، بيّن الركابي أن آليات التشغيل تختلف من حقل إلى آخر تبعاً للطبيعة الفنية والخصوصية لكل موقع.

مشيراً إلى أن بوصلة الاهتمام والتركيز الحكومي تتجه حالياً نحو الحقول النفطية التي تنتج الغاز المصاحب.

في غضون ذلك، شدد المتحدث باسم الوزارة على الأهمية الجيوسياسية لمضيق هرمز، واصفاً إياه بـ "الشريان والمنفذ الاستراتيجي الأوحد" لتصدير النفط العراقي نحو الأسواق العالمية.

لافتاً إلى أن الإغلاق الأخير الذي شهده المضيق تسبب في تعليق عمليات التصدير الرسمية بشكل كامل.

وفي ختام حديثه، كشف الركابي عن تراجع حاد في الصادرات جراء هذه الاختناقات البحرية، حيث اقتصرت مبيعات العراق من النفط خلال شهر أيار/ مايو الماضي على 7 ملايين برميل فقط، جرى تصريفها عبر آليات بديلة شملت النقل بالصهاريج، وشبكات الأنابيب المحلية، فضلاً عن توجيه جزء منها للاستهلاك الصناعي الداخلي.