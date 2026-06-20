ترامب يشكر دول الخليج على دورهم المحوري في إنهاء الصراع مع إيران

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أربيل (كوردستان24)- وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المواجهة مع إيران بأنها كانت "المنافسة الأصعب" من بين ثماني أزمات دولية نجح في وضع حد لها. واعتبر ترامب التفاهم الأخير الذي تم التوصل إليه بين واشنطن وطهران بمثابة "استسلام غير مشروط" من جانب إيران.

وأوضح الرئيس الأمريكي، في تصريحاته، أن الولايات المتحدة لا تزال تفضل المضي في المسار الدبلوماسي، إلا أنه وجه تحذيراً شديد اللهجة، مؤكداً أن بلاده تمتلك خيارات أخرى في حال فشل المفاوضات، وأنها ستتخذ إجراءات "لن يسرّ بها الإيرانيون".

وفي سياق متصل، أعرب ترامب عن شكره وتقديره لكل من المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، لدورهم الفاعل في تهدئة التوترات الإقليمية، واصفاً علاقات واشنطن مع هذه الدول الثلاث بـ"الاستثنائية".

كما أثنى ترامب على الموقف الصيني، كاشفاً عن خطته لإجراء زيارة رسمية لكل من الصين وتركيا خلال العام الجاري. وبشأن العلاقة مع إسرائيل، شدد الرئيس الأمريكي على قوة الروابط بين البلدين، مشيراً إلى أن التحالف لا يزال متيناً رغم وجود بعض الاختلافات في وجهات النظر.

اقتصادياً، أشار ترامب إلى أن مضيق هرمز شهد "انتعاشاً منقطع النظير" عقب التوصل إلى الاتفاق، حيث ارتفعت حركة الملاحة فيه لتصل إلى نحو 700 سفينة يومياً. وتوقع ترامب أن يؤدي هذا الاستقرار إلى عودة قوية لإمدادات النفط في الأسواق العالمية، مما سيساهم في خفض الأسعار بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.

واختتم الرئيس الأمريكي حديثه بالإشارة إلى نتائج استطلاعات الرأي التي أُجريت عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" (Truth Social)، مؤكداً أن النتائج تظهر تأييد الأغلبية الساحقة لهذا الاتفاق وللسياسة التي يتبعها في إنهاء الحروب والنزاعات الدولية.