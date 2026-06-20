ترامب يكشف عن طائرة رئاسية جديدة مهداة من قطر ويصفها بـ "البيت الأبيض الطائر"

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أربيل (كوردستان 24)- كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، عن طائرة رئاسية جديدة مهداة من قطر، وصفها بأنها "البيت الأبيض الطائر".

وقال ترامب في خطاب ألقاه في قاعدة سان أندروز الجوية في ماريلاند، "تعتبر هذه الطائرة الأكثر فخامة في العالم"، مشيدا بقطر لكونها "لطيفة للغاية ووفرت" هذه الطائرة.

أثارت هذه الهدية من قطر، التي تُقدر قيمتها بمئات ملايين الدولارات، تساؤلات أخلاقية ودستورية هامة بشأن الهدايا التي يجوز للرئيس تلقيها من الخارج.

وسبق أن صرح ترامب بأنه سيكون من "الغباء" رفض الهدية، كما أثار قلقا إضافيا بقوله إن الطائرة سيتم التبرع بها في النهاية لمكتبته الرئاسية.

خلال الحفل الجمعة، أشاد ترامب بالمهارة التي بذلت في تعديل الطائرة، قائلا "بفضل التفاني الاستثنائي للعديد منكم هنا اليوم، تم تحويل هذه الطائرة إلى بيت أبيض طائر بمستوى من الفخامة لم يسبق له مثيل".

وأضاف "عندما ترونها، لن تصدقوا ذلك حقا، جودة الأخشاب، وجودة المواد، وجودة المحركات، وأود أن أشكر أمير قطر" الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

كما أشاد الرئيس الأميركي مرارا بحجم الطائرة ومحركاتها، قائلا "إنها تطير لمسافة أبعد وبسرعة أكبر من أي طائرة رئاسية".

ورجّح أن تشارك الطائرة الجديدة في استعراض جوي كجزء من احتفالات الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة في الرابع من تموز/يوليو.

وأتى كشف الجديدة غداة وداع مسؤولي البيت الأبيض إحدى طائرتي الرئاسة.

وركز الرئيس الأميركي منذ ولايته الأولى على استبدال الطائرة التي كانت في الخدمة منذ التسعينيات.

بينما كانت الطائرة التي تم استبدالها تتميز بهيكل خارجي أزرق وأبيض، فإن الطائرة الجديدة لها بطن أزرق داكن، وشريط أحمر رفيع، وجزء علوي أزرق.

وتحمل أي طائرة رسميا رمز "إير فورس وان" بمجرد أن يكون الرئيس الأميركي على متنها.

تعاقدت الإدارة الأميركية مع شركة بوينغ لتسليم طائرتين جديدتين من طراز 747-8 لتكونا جزءا من الأسطول الرئاسي، إلا أن البرنامج عانى من التأخيرات وتجاوزات التكاليف.

وطائرات الرئاسة الأميركية مُجهزة بأنظمة دفاعية متطورة قادرة على التشويش على رادارات العدو وأنظمة التتبع بالأشعة تحت الحمراء، كما أنها مُزودة بأجهزة تشتيت شظايا معدنية لتعطيل الصواريخ الموجهة بالرادار، وأنظمة تعمل بالأشعة تحت الحمراء لتضليل الصواريخ الموجهة حراريا.