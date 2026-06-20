الحكومة الاتحادية تغيّر موعد اجتماعاتها الدورية إلى مساء السبت

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أربيل (كوردستان 24)- أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، أن مجلس الوزراء الاتحادي سيعقد مساء اليوم السبت، 20 حزيران/ يونيو، جلسته الاعتيادية السابعة برئاسة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، كاشفاً عن تغيير رسمي في الموعد الدوري للانعقاد.

وفي تصريحٍ خاص أدلى به لكوردستان 24، قال العبودي: بناءً على قرار رئيس الوزراء الاتحادي، تقرر تعديل التوقيتات الدورية الخاصة بالاجتماعات الاعتيادية لمجلس الوزراء.

وأوضح المتحدث الحكومي أن الجلسات الرسمية للمجلس ستُعقد من الآن فصاعداً مساء كل يوم سبت، بدلاً من الموعد السابق الذي كان مقرراً يوم الثلاثاء من كل أسبوع.

تأتي جلسة اليوم لتسجل الاجتماع السابع للحكومة العراقية منذ تسلم علي فالح الزيدي منصب رئيس الوزراء والمسؤولية التنفيذية للبلاد، حيث عقد المجلس ست جلسات سابقة ركزت على ترتيب أولويات المرحلة المقبلة.

وكان مجلس النواب العراقي قد منح الثقة في 14 أيار/ مايو الماضي لـ 14 وزيراً من التشكيلة الوزارية التي قدمها الزيدي، في حين لا تزال عدة حقائب وزارية شاغرة بانتظار حسم التوافقات السياسية للتصويت عليها داخل البرلمان.