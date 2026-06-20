اتفاقٌ "أميركي - قطري" للإفراج عن أموال إيرانية مجمّدة بقيمة 6 مليار دولار

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أربيل (كوردستان 24)- كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم السبت 20 حزيران/ يونيو، عن اتفاق "أمريكي - قطري" يقضي بالإفراج عن 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة كحافز مالي ضمن مساعي التوصل إلى اتفاق نهائي لإنهاء الحرب، وذلك عقب قمة سرية جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها، إن اللقاء الثنائي عُقد في 16 حزيران الجاري على هامش قمة مجموعة السبع (G7) في مدينة "إيفيان لي بان" الفرنسية.

وقضى الاتفاق بالسماح لإيران بالوصول إلى الـ 6 مليارات دولار المحتجزة حالياً في المصارف القطرية، شريطة استخدامها حصراً للأغراض الإنسانية كشراء الأغذية والأدوية، على أن تُدار المعاملات والمدفوعات مباشرة عبر البنك المركزي الإيراني.

وتعود هذه الأموال المشروطة بعائدات نفطية كانت مجمّدة في كوريا الجنوبية، قبل أن تصدر إدارة الرئيس السابق جو بايدن قرار إعفاء عام 2023 قضى بنقلها إلى قطر لصالح النفقات الإنسانية.

إلا أن واشنطن أعادت تجميدها لاحقاً في أعقاب موجة العنف الداخلي التي شهدتها إيران آنذاك.

ووفقاً لتقرير الصحيفة، فإن الدوائر السياسية ترى في هذا التحرك لبنة أساسية قد تمهد الطريق للإفراج عن حزم مالية أكبر مستقبلاً، وسط مؤشرات على إمكانية إطلاق سراح 24 مليار دولار أخرى من أصول الجمهورية الإسلامية المحتجزة، وهو الملف الذي أُدرج فعلياً على طاولة المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران، رغم عدم خوض الجانب الإيراني في تفاصيله بشكل رسمي بعد.

وكانت الولايات المتحدة قد تعهدت سابقاً بإتاحة الأصول المجمدة لإيران بالكامل شريطة حصرها في النطاق الإنساني؛ حيث يبلغ إجمالي العائدات الإيرانية الخاضعة للتجميد حالياً جراء العقوبات الدولية نحو 24 مليار دولار، تتوزع بين مصارف في الصين، الهند، العراق، ودولة قطر.